I vincitori di Raccontavino 2024. Premiazione alla fiera di San Luca

Si è svolta in municipio a Correggio la premiazione del Raccontavino 2024, concorso promosso dalla Pro loco in occasione della fiera di San Luca, in cui una giuria di esperti valuta quattro tipologie di vino (rosso, rubino, rosé e bianco) prodotte da decine di contadini correggesi. Il territorio correggese, con 1.600 ettari di vigneto, risulta al primo posto in provincia per vastità di terreno destinato al Lambrusco e ad altri vini tipici.

Per il Rubino ha vinto Gino Luciano Giacopini seguito da Giacomo Corradini e Maurizio Righi. Per il Rosato primo posto per Gianni Spaggiari, seguito da Marco Manfredotti e Alberto Lugli. Per il Rosso vittoria premiato Alberto Corradini, seguito da Sauro Caffarri e Paolo Manfredini. Per il bianco dolce trionfo per Daniele Caiti.

Nell’edizione 2024 hanno partecipato trentuno concorrenti con 46 tipologie di vino.