"I volontari? Ben accetti solo se servono ai dem"

Da sabato sera si è riaperta la festa del Pd, con i soliti volontari. È fantastico vedere come il Pd prenda volontari quando ne ha bisogno (vedasi festa del Pd, concertini, ecc), con tanto di foto ed entusiasmo per la partecipazione. Invece, quando non ne ha bisogno, si inventa mille scuse per non concedere tale ’privilegio’. O meglio, si può essere volontari solo alla mercé del Pd e dei suoi interessi, mentre non si può avvalersi di volontari se ciò è interesse della comunità. Vorrei infatti ricordare per l’ennesima volta come il Pd, nell’allora persona del vice sindaco Matteo Sassi, da poco intervistato perché sembrava un nome papabile come candidato sindaco a ’sinistra’, non era stato favorevole al Baratto Amministrativo, poi passato solo per astensione del Pd ma, come tutte le mozioni belle e scomode, non è stato applicato. Perché? Perché permetteva ai cittadini che non riuscivano a pagare sanzioni amministrative di servire la collettività per rientrare così del loro debito. Le motivazioni addotte dall’allora assessore del welfare, appunto Matteo Sassi, erano state due: 1- È un problema far lavorare ’volontari’ per motivi ad esempio assicurativo, sosteneva; 2- Perché il lavoro che andrebbe fatto fare loro (es giardinaggio, pulizia...) viene già svolto dalle cooperative. Quindi, due pesi due misure, se aiuti il Pd puoi essere un volontario, se aiuti la collettività no. Anche questa strumentalizzazione del volontariato dovrà cambiarsi nelle prossime amministrative. I volontari dovranno avere lo scopo di aiutare la collettività e ci si dovrà ricorrere finchè la res publica non riuscirà a riprendere il controllo lasciato sempre più via via ai privati dei diritti principali dei cittadini come la salute, l’educazione, la sicurezza.

Paola Soragni

(Avvocato e consigliera comunale M5S)