I volontari costruiscono una griglia in muratura a disposizione di tutti

Dare a tutta la cittadinanza la possibilità di fruire di un’area pic nic attrezzata con una griglia per compleanni e momenti conviviali: è questo uno degli obiettivi dell’iniziativa di partecipazione in programma sabato al parco del Cerchio nel corso della quale cittadini volontari, guidati da un artigiano esperto, saranno impegnati dalle ore 9 nella costruzione di una griglia in muratura, pubblica e a disposizione di tutti. L’idea di una griglia pubblica nasce dal percorso di ascolto dei residenti nella zona o fruitori del parco del Cerchio promosso dall’amministrazione di Cavriago nella passata consiliatura per capire esigenze e necessità e avviare la rigenerazione dell’area verde. Tra queste quella di promuovere attività e implementare le strutture presenti al fine di rendere più attrattivo il parco.