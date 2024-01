I volontari del Gaom in Etiopia: "Donne e bimbi ammalati, qui è il caos"

In piena attività il gruppo volontari del Gaom partito una settimana fa per una missione di lavoro in Etiopia. Arrivano le prime immagini, inviate dal dottor Gianluca Marconi, dove si vedono i ‘missionari’ dell’Appennino impegnati soprattutto con bimbi malati e denutriti. I volontari del Gaom stanno lavorando durante per portare aiuti nelle zone più disagiate dove l’associazione opera da 40 anni, soprattutto per migliore le condizioni di vita delle popolazioni di Gambo e Shashemane. È più difficile degli anni passati, secondo il pediatra Gianluca Marconi in missione, perché la situazione è drammatica in tutti i sensi. Nell’ultimo anno c’è stato un drastico aumento dei costi, in particolare dei beni alimentari più comuni, tradizionali dell’Etiopia. Segnalano che anche i prezzi sono quintuplicati e la situazione politica è più che mai disastrosa. Il primo ministro Abiy Ahmed Ali sembra non avere più il potere in mano, non sembra in grado di controllare la situazione. Si avverte ovunque un senso di ribellione e di rivoluzione, c’è molta tensione nei villaggi. Tutto appare governato dall’istinto di sopravvivenza, dalla necessità di far mangiare i figli, sempre più denutriti. In questo quadro i volontari del Gaom stanno portando avanti il loro lavoro soprattutto curando donne e bambini. "Ho visitato una donna – spiega Marconi – con un sospetto di tubercolosi, lo sapremo per certo dopo gli esami. Ha avuto 9 figli, ma 5 sono morti. Del resto vediamo bambini denutriti o ammalati, sentiamo tante mamme che sono rassegnate a perderli, perché non hanno nulla, nemmeno più la speranza. Qui tutti i volontari si stanno impegnando in modo straordinario, mettono tanta passione per accudire i pazienti. Con le competenze e le medicine che abbiamo a disposizione riusciamo a dare un minimo di speranza in una terra che sembra non averne più".

s. b.