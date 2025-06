I volontari della Croce Verde all’udienza del Papa a Roma

La Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto in udienza dal Santo Padre. Un’emozione indelebile per i 50 anni di servizio. "Sicuramente è un giorno che rimarrà scolpito nei cuori dei volontari di Castelnovo Monti e Vetto e di tutti noi che vi abbiamo preso parte. Un momento di emozione profonda che ci porteremo dentro". Così il Presidente della pubblica assistenza castelnovese, Iacopo Fiorentini, commenta la visita a Roma svolta proprio ieri con la partecipazione di 50 membri dell’associazione presenti all’udienza papale in Piazza San Pietro. Un evento di straordinaria importanza che coincide con il 50esimo anniversario di fondazione dell’associazione. Partiti all’alba da Castelnovo Monti a bordo di un pullman, i volontari hanno intrapreso il viaggio carichi di aspettative e con un’emozione tangibile. L’atmosfera all’arrivo era carica di fervore, ma nulla li aveva preparati all’intensità dell’incontro con il Santo Padre. L’udienza con Papa Leone XIV è stata per tutti un momento di grande commozione, un’esperienza spirituale che ha profondamente toccato l’animo di tutti.

"Questo pellegrinaggio a Roma – prosegue il presidente Fiorentini – assume un significato ancora più profondo perché legato al mezzo secolo di attività della Croce Verde. Cinquant’anni di dedizione, sacrificio e instancabile servizio alla comunità dell’Appennino Reggiano. Un traguardo che testimonia l’impegno costante di generazioni di volontari, pronti a intervenire in ogni situazione di bisogno, sempre pronti ad offrire soccorso e conforto. Un impegno che un’occasione come quella di oggi ci gratifica e ci spinge a proseguire con ancora maggiore dedizione ed entusiasmo". L’udienza papale non è stata solo un’occasione per ricevere la benedizione speciale, ma anche un riconoscimento di questo prezioso lavoro quotidiano, che rafforza lo spirito di appartenenza".

Settimo Baisi