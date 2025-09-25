I volontari di ’Reggio ripuliamioci’ raccolgono una tonnellata di rifiuti

Grande lavoro per i volontari di Ripuliamoci che hanno raccolto quasi una tonnellata di rifiuti nell’Enza. Aderendo al progetto lanciato dal WWF "Adopt Rivers and Lakes", grazie al quale tanti gruppi sparsi in tutta Italia hanno ripulito una riva di un fiume, di un lago o di una spiaggia, una ventina di volontari del gruppo Ripuliamoci ha ripulito tre punti critici del torrente Enza. Alla fine, la raccolta ha prodotto un insieme di quasi una tonnellata di rifiuti, tra cui molti ingombranti: spiccano, se cosi si puo dire, due mobili, una panca, un copertone e diverse griglie arrugginite. Una in particolare ha colpito i volontari: era realizzata artigianalmente con un fusto d’olio ma è stata lasciata abbandonata e "convertita in bidone dei rifiuti". Sono state raccolte, inoltre, lungo la riva più di cento bottiglie di vetro e lattine, tutte differenziate in una campana del vetro. I rifiuti alla prima piena sarebbero stati trascinati via confluendo prima nel Po e poi in mare. Da segnalare il fatto che in zona ci sono diversi bidoni della differenziata e dell’indifferenziata, quindi basterebbe davvero un piccolissimo sforzo per mantenere il luogo pulito. "Non siamo contrari al divertimento in mezzo alla natura - spiegano i volontari - ma siamo contrari al totale non rispetto dell’ambiente. Chi lascia i rifiuti lungo il fiume, oltre a recare danno alla natura, lascia un luogo sporco e poco accogliente per i prossimi visitatori". Per prendere parte alle iniziative del gruppo, basta seguire le pagine social ReggioEmiliaRipuliamoci e poi presentarsi alle raccolte con tanta voglia di dare il proprio contributo.

Cesare Corbelli