I volontari di ’Ripuliamoci’ trovano carcasse di maiale

I volontari di Reggio Emilia Ripuliamoci hanno individuato una notevole quantità di carcasse di maiale, abbandonate in un’area alla periferia di Boretto. Gli operatori hanno raccolto una notevole quantità di rifiuti. Ma tra gli scarti rinvenuti figurano anche alcuni sacchi con all’interno le carcasse suine. Una situazione che è stata subito segnalata alle forze dell’ordine, in particolare alla polizia locale dell’ambito ovest della Bassa Reggiana, oltre che al sindaco Andrea Codelupi, per il recupero degli scarti.

Una situazione da non sottovalutare in tempi in cui si tenta in ogni modo di contrastare la peste suina, virus facilmente trasmissibile, che tanti effetti negativi sta provocando al settore zootecnico, anche nel Reggiano.

"Qualunque animale in transito, venendo a contatto con queste carcasse, potrebbe poi contaminare altre zone altrove. Abbandonare simili scarti in questo modo – aggiungono i volontari che hanno effettuato il rinvenimento – significa manifestare un comportamento incivile, oltre che potenzialmente pericoloso". Sono stati avviati accertamenti della polizia locale, sperando di poter individuare gli autori dell’abbandono degli scarti.

Antonio Lecci