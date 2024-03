I volontari Pd si mobilitano per la festa

Prosegue con successo la festa del pesce promossa dal Pd negli spazi del bocciodromo della Ctl di Bagnolo. L’evento prevede attività oggi, ma anche sabato 16, domenica 17 marzo, oltre che il 23 e 24 marzo. Una festa proposta in una veste rinnovata. Si può cenare la sera dalle 19, mentre il ristorante di domenica aprirà solo a pranzo dalle 12, ovviamente prevedendo pure l’asporto. Si può prenotare al numero 348-3242392.

"In questa festa – dicono gli organizzatori – coinvolgiamo i nostri volontari, una risorsa preziosa ed inestimabile, che rappresenta il cuore pulsante di questa manifestazione. Grazie a loro nulla sarebbe possibile e alla loro forza d’animo che hanno infuso anche ai più giovani, che sono aumentati significativamente. Si può affermare che il nostro circolo sia più motivato e pronto che mai per ridare intraprendenza e fiducia ad una comunità sempre più aperta e dinamica. Non è solo un evento, ma una celebrazione della nostra comunità e delle sue radici. Un momento in cui ci riuniamo per condividere gioia, buon cibo e tradizioni che ci rendono unici. Siamo determinati a mantenere e far crescere questa importante tradizione, rendendola sempre più speciale".