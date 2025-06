I volontari ripuliscono dai rifiuti la golena del Po

Volontari di tutte le età hanno partecipato all’ennesimo incontro di pulizia della golena del Po, a Guastalla, promossa dal locale Gruppo Plogging e da Plastic Free Onlus, insieme a Comune e Sabar. In campo anche volontari di Guastalla Ambiente e Amici del Dho di Guastalla per l’evento "Puliamo la nostra bella golena", un’attività di raccolta dei rifiuti lasciati dalle recenti piene del Po.

L’invito a partecipare è stato rivolto a tutta la cittadinanza e a chiunque ha voluto dare il proprio contributo all’ambiente, indipendentemente dall’età. Dopo il ritrovo al chiosco Peace In Po, al lido, ci si è divisi in vari gruppi per raccogliere i rifiuti di ogni tipo lasciati dalle piene, ma anche dall’inciviltà di alcune delle persone che frequentano la golena.

Sono stati raccolti, come previsto, diversi quintali di rifiuti, in particolare plastica, lattine, pneumatici di varia grandezza. "Anche quest’anno – commentano alla fine alcuni degli organizzatori, Giovanni Cavalcabue e Alberto Alfieri – abbiamo fatto la nostra raccolta, già rimandata nelle scorse settimane a causa delle piene. E’ andata bene. Vari quintali di… schifezze sono stati tolti dalla golena. L’ambiente non può che beneficiare di queste attività".