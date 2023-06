I volontari sono impegnati a Baiso Rinviato il pranzo di solidarietà

Emergenza maltempo a Baiso: rinviato il pranzo di solidarietà inizialmente in programma l’11 giugno al Centro Fiere di Scandiano per raccogliere fondi per le zone alluvionate in Romagna. Il Comune, in collaborazione con le associazioni, aveva proposto l’iniziativa benefica.

"Le precipitazioni piovose delle ultime settimane, divenute significative come sappiamo negli ultimi giorni, hanno creato danni ingenti e diffusi a carico soprattutto del comune di Baiso – dice il primo cittadino Matteo Nasciuti –. Il pensiero va al sindaco Fabrizio Corti e a tutti i cittadini delle zone colpite da alluvioni e fenomeni franosi di queste ore".

Le squadre della Protezione civile, insieme a molti volontari delle associazioni scandianesi, sono impegnate tra la Romagna e il territorio baisano che, oltre ai fenomeni di violento allagamento di centri abitati, è alle prese con imponenti frane.

"Per questo, in accordo col sindaco di Baiso, ci è sembrato doveroso, per quanto non facile, annullare il pranzo previsto per domenica 11 giugno ai capannoni del Centro Fiere. Nella speranza che l’emergenza cessi a breve, cercheremo una data alternativa, verosimilmente in settembre, per un’iniziativa che abbia l’obiettivo di raccogliere fondi e aiutare le persone che stanno vivendo giorni davvero terribili".

Matteo Barca