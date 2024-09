Iat aperto sette giorni su sette: nuovi servizi

L’ufficio informazione e accoglienza turistica di via Farini cambia veste: apertura 7 giorni su 7, nuovi servizi. Da settembre l’Ufficio di informazione e accoglienza turistica estende la propria apertura al pubblico, migliorando la diffusione delle informazioni attraverso il sito ufficiale www.reggioemiliawelcome.it. La nuova gestione dello Iat R–Reservation, così definito dalla normativa regionale, è stata assegnata dal Comune di Reggio al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Ar/s Archeosistemi società cooperativa e Itinere srl-Incoming Tour Operator, che gestirà il servizio per i prossimi 3 anni. L’orario dello Iat-R sarà ampliato per garantirne l’apertura tutti i giorni settimanali. I nuovi orari: dal primo marzo al 31 ottobre, lunedì dalle 10 alle 13 e, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18.30. Dal primo novembre al 28/29 febbraio: lunedì chiuso, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17. Alla base del posizionamento turistico di Reggio Emilia, c’è l’idea di un’offerta peculiare che consenta di abbracciare più tipologie di vacanza e soggiorno, coniugate in uno Slow Mix, nel segno di un ritorno a quella semplicità in grado di sorprendere con i propri dettagli. In questa ottica saranno valorizzate e rafforzate tutte le forme di partenariato già esistenti, che hanno grande valore e garantiscono anche il posizionamento distintivo della Destinazione Reggio Emilia. "Abbiamo la necessità di avviare una politica attiva del turismo, ponendola al centro – ha dichiarato l’assessora a Economia urbana con delega al Turismo, Stefania Bondavalli - per rendere la nostra città sempre più attrattiva".Il progetto, che ha tra i suoi principi fondanti anche quelli dell’inclusione e della partecipazione, si svilupperà sui filoni: esperienze, pacchetti turistici, eventi, visite guidate, merchandising.