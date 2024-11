I.Blu e il destino dei lavoratori: martedì l’incontro

Per martedì è previsto un incontro sul futuro dei lavoratori della I.Blu, azienda del gruppo Iren che tratta rifiuti plastici, la cui sede di Cadelbosco Sopra è stata distrutta da un incendio a fine agosto. Per i 68 dipendenti è attiva la cassa integrazione, oltre a un contributo per garantire inalterato il reddito. Intanto, per parte dei dipendenti si prospetta un trasferimento alla sede del termovalorizzatore di Parma, gestito da Iren. Già da dicembre una trentina di operatori potrebbero essere impegnati nella nuova mansione. Resterebbero da trovare soluzioni positive per i lavoratori in appalto che lavorano a Parma, ingaggiati da una società esterna, che verrebbero sostituiti dai colleghi provenienti dalla I.Blu. Una soluzione andrà pure trovata per il sito alternativo in cui realizzare la sede di I.Blu, fino ad agosto attiva a Cadelbosco Sopra.