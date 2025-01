Ice Pharma in sciopero a Basaluzzo: "Licenziato un delegato sindacale"

Uno sciopero di otto ore è stato proclamato nelle giornate del 20 e 22 gennaio da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil allo stabilimento Ice Pharma di Basaluzzo (Alessandria), del gruppo farmaceutico con sede principale a Reggio Emilia. A Basaluzzo sarà organizzato anche un presidio fuori dallo stabilimento. Come spiegato dalle sigle di categoria in un comunicato, si è arrivati alla proclamazione dopo il licenziamento il 9 dicembre di un delegato sindacale.

"Ha organizzato assemblee sempre in dicembre per informare i colleghi su quanto accaduto e discutere di possibili iniziative. La Rsu ha successivamente richiesto un esame congiunto all’azienda e ne è stato richiesto un successivo dalle organizzazioni sindacali territoriali". Durante questi incontri non è stata raggiunta un’intesa sul contenzioso, in cui si chiedeva il reintegro del lavoratore stesso.