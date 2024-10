"Idea nata male e gestita peggio"

"C’era chi ha proposto di festeggiare, ma c’è poco da essere allegri per l’abbattimento: un progetto nato male, gestito peggio, finito in una maniera indecente. Soldi pubblici gettati via, con noi residenti che negli anni ci siamo arrabbiati per mille ragioni. La precedente amministrazione ci ha raccontato un sacco di balle. Adesso la messa in sicurezza dei marciapiedi e delle ciclabili è a buon punto, tuttavia per ottenere cose ovvie - cioè sicurezza servizi e decoro -, abbiamo dovuto lottare per anni… Finalmente abbiamo ottenuto l’uso della palestra, ed inizieranno i corsi Le periferie non possono essere lasciate andare sennò si sfilacciano i rapporti sociali e il disagio dilaga".