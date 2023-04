Idea Verde, la festa ritorna con tre novità: area talk, mostre e anteprime, l’immagine d’artista

Si prepara una nuova edizione di Idea Verde, in programma il 15 e 16 aprile nel centro storico a Fabbrico. "Sarà un’edizione speciale – spiega l’assessore comunale Elisabetta Pozzetti – perché finalmente ri-vivremo la festosità degli intrattenimenti, la bellezza delle esposizioni, i profumi dei fiori, la policromia degli addobbi, anche quelli a uncinetto, e la meraviglia di tornare a condividere Idea Verde, al suo 35° anno di vita. Abbiamo coniugato la proposta florovivaistica alla merceologia di settore, con i banchi di artigianato e dell’enogastronomia, insieme alla presenza dei nostri esercenti e delle associazioni locali che, a vario titolo, hanno contribuito con eventi, attività e supporto alla nostra ormai tradizionale manifestazione".

Tre le novità. La prima è l’area talk, denominata "Idee verdi": si tratta di un’area-salotto destinata ad approfondire gli aspetti culturali "green" in energia, conoscenza delle piante e usi "artistici" in cucina, sostenibilità, letture dedicate, in collaborazione con la locale biblioteca comunale.

La seconda è la presenza di tante mostre, distribuite nel paese, ma anche un’anteprima di Fotografia Europea-Circuito Off con "Vittore Fossati. Viaggio in un paesaggio terrestre" a cura di Silvia Cavalchi. Infine, l’immagine che veicola questa edizione: un’opera d’arte realizzata per l’occasione dall’illustratrice Beatrice Alemagna.