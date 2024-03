Idee di fine mandato. Parcheggi interrati al Seminario ed Ex Caam. Se ne parla da 20 anni

Tempo di fine mandato, tempo di progetti di fattibilità da lasciare in dote a chi verrà. Questa volta però queste ipotesi stuzzicano il palato a chi, da decenni, chiede a gran voce di rivedere l’idea dei parcheggi attorno al centro storico. Due nuovi spazi interrati a Sud e a Est. Sono ipotizzati in uno degli studi di fattibilità approvati dalla giunta "come ipotesi di intervento per il futuro" e collegati al Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). In particolare il primo parcheggio è stato individuato in viale Timavo - sulla circonvallazione Sud - di fronte alla sede universitaria dell’ex seminario, interessando anche un tratto di controviale con 78 stalli. Nello studio sono proposti tre piani interrati, ciascuno di circa 125 posti auto. L’altro parcheggio sotterraneo riguarda invece piazzale Grasselli (area ex Caam) che conta oggi 98 posti auto e di cui si parla da almeno 20 anni, sempre inciampato su problemi burocratici insuperabili. Anche l’ipotesi di nuovo parcheggio interrato per la zona Est del centro storico prevede tre livelli interrati e un piano di copertura, che costituirà il nuovo piazzale. Si stimano 162 posti auto di cui circa un terzo da cedere a privati in diritto di superficie e i rimanenti da destinare alla sosta di rotazione. Altri studi di fattibilità riguardano poi il nuovo parcheggio scambiatore in località “Ritiro”, tra la frazione di Masone e il centro abitato di Reggio (per 1,7 milioni), il nuovo sottopassaggio ferroviario di collegamento di viale Piave e via Lama golese con il centro d’interscambio modale di piazzale Europa (10,5 milioni) e l’aggiornamento dello studio sulla via Emilia bis, e sulla fluidificazione del traffico lungo l’asse attrezzato nord-sud tra via Chopin e via Hiroshima per un costo totale di 21 milioni.

"Sono appunto studi, cioè proposte non esecutive, non finanziate ma con stime dei valori degli investimenti necessari, che vengono consegnati alla città e all’Amministrazione che verrà e che sarà ovviamente libera di compiere le proprie scelte", evidenziano il sindaco Luca Vecchi e l’assessore alla Mobilità Carlotta Bonvicini. "Riteniamo, in ogni caso, che questi documenti siano una ampia, approfondita e dettagliata base di lavoro, con una chiara individuazione dei bisogni, a cui si affiancano soluzioni ragionate, contestualizzate e sistemiche", aggiungono. Sulla viabilità cittadina Davide Ganapini, consigliere provinciale e vice segretario provinciale di Forza Italia afferma: "Sarà obbligatoria una sinergia fra Provincia e Comune per individuare nuovi assi che possano dare sollievo a quella che è gia una vera e propria emergenza. La nuova Amministrazione comunale dovrà avviare immediatamente questo tavolo di lavoro".