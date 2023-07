Identificato un ‘truffatore dello specchietto’: aveva convinto una donna a dargli 400 euro

Gattatico (Reggio Emilia), 27 luglio 2023 – È riuscito a mettere a segno il classico "raggiro dello specchietto", ma in meno di un mese è stato identificato e denunciato dai carabinieri per truffa. Nei guai un siciliano con precedenti specifici, incastrato grazie alle telecamere di video-sorveglianza che presidiano la Val d’Enza. L’uomo, un 40enne siracusano, ha convinto un’automobilista 56enne di Gattatico a consegnargli 400 euro per un danno che la poveretta non aveva causato. I fatti risalgono al 21 giugno. Verso mezzogiorno la guidatrice viene avvicinata da un’auto nera il cui conducente le fa notare che lo specchietto della propria auto è danneggiato mentre quella della vittima ha un segno nero lungo la fiancata. Quindi, accusando la vittima del falso danno, le propone di accordarsi. Il truffatore dice che per l’acquisto di uno specchietto non originale, gli deve consegnare 400 euro. La vittima subito gli dà i 150 euro che ha con sé, proponendo al siciliano di seguirla al bancomat. Durante il tragitto, la donna contatta la figlia, che accorre: la donna ha però già prelevato e consegnato al truffatore altri 250 euro. La figlia dice ai due che dovrebbero compilare il Cid, il modulo di constatazione amichevole; a quel punto l’uomo, con la scusa di dover effettuare una visita medica, scappa. Le donne sono andate a sporgere denuncia ai carabinieri di Gattatico che, acquisiti i video del sistema di sorveglianza, hanno individuato l’auto dell’uomo. La vittima, poi, in apposita seduta di individuazione fotografica, ha riconosciuto il 40enne.