"Identità cancellata per poche centinaia di euro"

Sulla vicenda del nome dell’istituto ’Zanelli’, che su votazione del Consiglio vede sparire il nome di Padre Angelo Secchi, interviene anche il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti. "A volte ci si deve rendere conto che la memoria sentimentale dei luoghi conta molto di più della burocrazia – dice il primo cittadino –. Come potremmo cancellare dall’universo della toponomastica reggiana un nome come quello di Angelo Secchi? Generazioni di geometri si sono formati sotto l’egida di uno dei più stimati scienziati italiani dell’800". "Reggio è una città strana, che a volte si vergogna a rivendicare la sua grandezza – continua Nasciuti –. Capita spesso che ci si sottovaluti. Ecco, cancellare per poche centinaia di euro di differenza un nome così dal mondo della formazione scolastica reggiana sarebbe una evitabile sottovalutazione". La questione, come spiegato anche nel pezzo a fianco, segue le trame della burocrazia: mantenere entrambi i nomi significherebbe dover cambiare ragione sociale (e pagare di conseguenza". "Il filo della storia che annoda tante generazioni passate da quelle aule non deve essere reciso, a mio parere – conclude il sindaco –. E non serve un telescopio (quello mai costruito in onore del grande astronomo) per vedere l’inciampo enorme che si sta per commettere…".