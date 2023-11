Idraulico con esperienza per installazione impianti

Azienda nel settore dell’installazione, manutenzione e riparazione impianti termoidraulici e condizionamento ricerca un idraulico con esperienza di gestione di cantiere. La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione impianti termoidraulici. Utilizzo utensili manuali di uso comune, attrezzature particolari in presenza di regolare attestato. DPI forniti dalla ditta. Indispensabile pat. B ed essere automunitoa. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto. Luogo di lavoro: cantieri edili vari, il lavoro non prevede trasferte. Contratto: a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Tempo pieno. Scadenza 26112023.