Idraulico impianti civili con comprovata esperienza

Azienda Socia Cna, cerca un idraulico addetto agli impianti civili. L’azienda, che opera nel settore di impiantistica di impianti termoidraulici, idraulici, di raffrescamento cerca una figura in grado di eseguire rifacimenti di impianti idrici di bagni e cucine, impianti di climatizzatore e riscaldamento, impianti gas, in case di civile abitazione. Si richiede: comprovata esperienza lavorativa, puntualità, affidabilità, forte senso di responsabilità, spiccato orientamento alla clientela, motivazione, autonomia, inclinazione ad individuare soluzioni tecniche, patente di guida di categoria B. Si offre un contratto a tempo indeterminato fin da subito. Si prevede l’ inserimento in un ambiente di lavoro motivante e dinamico con retribuzione commisurata alle competenze ed all’impegno lavorativo. La sede di lavoro è Castellarano. Si richiede inoltre: disponibilità a trasferte giornaliere con mezzo aziendale. Si prevede un inserimento a tempo indeterminato (CCNL Metalmeccanica artigiana) commisurato all’effettiva esperienza maturata. Orario: full time, dal lunedì al venerdì: 7.30-12.30 13.30-16.30.