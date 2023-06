Iemmi e Borghi beati "nel nome delle madri" Il vescovo: "La città non è più ideologica"

"La distanza permette di avere uno sguardo meno contaminato dalle ideologie. Non è mettendo sotto il tappeto le cose vissute che ci si può riconciliare, ma guardandole in tutta la loro verità e grandezza. Non si tratta di rivangare il male della Storia, ma di mettere in evidenza il bene che ne è nato".

Parole chiare e intrise di spirito cristiano. Il vescovo Giacomo Morandi commenta così la scelta della diocesi di avviare il processo di beatificazione per don Pasquino Borghi, ucciso dal regime fascista, e di don Giuseppe Iemmi, ammazzato da partigiani comunisti.

Eccellenza, qual è l’anello di congiunzione tra i due, forse la consapevolezza di andare incontro alla morte?

"Certo, ma c’è anche un altro elemento che li congiunge: le loro mamme. La madre di don Borghi, nel contesto del processo, scrive una lettera nella quale dice “perdono cristianamente l’esecutore materiale dell’iniqua sentenza“. E la mamma di don Iemmi, durante le prime fasi del processo, si inginocchiò davanti agli assassini, estrasse dal petto la croce del rosario e disse “questa non uccide, ma perdona“. Questo fa capire da dove venivano i due presbiteri".

Esiste ancora questo spirito cristiano popolare, oggi?

"Non è così diffuso. Mi viene alla memoria l’uccisione di Vittorio Bachelet, dove il figlio fu capace di portare questa parola di perdono. Questo è il dono che la Chiesa può fare a questa società così conflittuale".

Quando ha deciso a istruire queste pratiche di beatificazione?

"Appena arrivato a Reggio ho ricevuto tante pubblicazioni, alcune già conosciute. A Modena c’era qualcosa di analogo, ad esempio con don Elio Monari. Approfondendo la figura di don Iemmi e di don Borghi, ho pensato che fosse opportuno che la chiesa di Reggio facesse emergere la figura certamente di Borghi, ma allo stesso tempo che anche di Iemmi, forse un po’ dimenticato. E che fossero associati".

Borghi è ben conosciuto e celebrato. Iemmi molto meno. C’è un motivo ideologico: secondo lei questa città è ancora così?

"In questo primo anno e mezzo credo che non ci sia più questa preclusione. Questa possibilità di associare don Pasquino e don Giuseppe è un bene grande per la città. È chiaro che la prospettiva della Chiesa è innanzitutto interna, che poi questo abbia una ripercussione politica e pubblica è evidente".

Il paradosso è che erano entrambi partigiani.

"Esatto. Mi viene in mente la Repubblica di Montefiorino, di ispirazione chiaramente cattolica".

Cos’è per lei la Resistenza?

"È la testimonianza di una presa in carico: che questa difesa della libertà non potesse essere demandata ad altri, ma che coinvolgesse tutte le persone".

Quali i passaggi per ottenere la beatificazione?

"Innanzitutto si raccolgono le testimonianze, e su questo c’è una certa urgenza. Poi si presenta la pratica alla conferenza episcopale regionale. E infine alla Congregazione per le cause dei santi, che valuta se aprire una fase diocesana. Ora stiamo formalmente istruendo la pratica".

Il partigiano Germano Nicolini è morto senza le scuse della Chiesa. Lei ha pensato di affrontare anche questa vicenda?

"A me farebbe certametne piacere incontrare la famiglia di Nicolini. Non ho avuto modo ancora di vederli, sebbene non conosca nel dettaglio la vicenda. Ma la mia disponibilità c’è tutta".

Saverio Migliari