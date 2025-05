Ieri la cerimonia in onore ai caduti di Cernaieto

Celebrato ieri il ricordo delle vittime di Cernaieto (Casina) con la benedizione della Croce a cura del sacerdote don Giancarlo Denti. Durante la cerimonia, nel luogo dell’eccidio accaduto 80 anni fa, è stata depositata anche una corona di alloro alla presenza dei familiari e di amici.

Era l’aprile del 1945 quando a 21 militi della Gnr del presidio di Montecchio venne proposta dai partigiani "la resa a patto di aver salva la vita". I militi vennero in realtà portati alla prigione partigiana di Vedriano di Trinità (Canossa), dalla quale non fecero più ritorno. I 21 soldati riconosciuti come prigionieri di guerra, furono poi uccisi.

Vennero trovate due fosse comuni nel bosco di Cernaieto dove sono stati rinvenuti resti anche di tre donne: Viappiani Paolina di 22 anni, Spaggiari Maria di 29 anni e un’altra non identificata.

s.b.