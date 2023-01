Ieri l’addio all’ex cestaia Gibertini

Si sono svolti ieri i funerali di Angiolina Gibertini, vedova Benassi.

Per molti anni in passato è stata una delle storiche cestaie della vecchia ditta Castagnetti, quando Castagnetti di Ciano significava mobili artigianali e mitici cestini e mobili di arredo vari in vimine artigianale locale.

Fino agli anni Novanta andava anche lei nelle scuole a fare qualche dimostrazione, poi interruppe questa sua partecipazione. Suo marito, Benassi, è stato per anni falegname a Ciano.

Angiolina Gibertini lascia due figli, Marco e Miria. L’altra sera si è svolto il rosario, ieri la cerimonia funebre.

Con Angiolina Gibertini scompare un personaggio della storia di Ciano, legata al mondo di un lavoro tradizionale e della storica ditta Castagnetti.