Ieri l’addio all’imprenditrice morta a 73 anni in un incidente

Sono stati numerosi gli amici e conoscenti che si sono stretti alla famiglia Binacchi-Rossi per l’addio a Rina Rossi (foto), l’imprenditrice in pensione, 73 anni, vittima venerdì di un incidente stradale in via Villa Superiore a Luzzara, alle porte del centro abitato. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali, nella chiesa di Luzzara, il paese dove Rina viveva. Pure nel fine settimana di Natale in molti si sono recati alla camera mortuaria dell’ospedale guastallese per portare cordoglio ai familiari: il marito Wolfango Binacchi, i figli Silvia, Nadia e Matteo, la sorella Ines, nipoti e altri parenti. Anche il sindaco luzzarese Elisabetta Sottili ha espresso dolore per questa perdita: "Il giorno della Vigilia le vie di Luzzara erano avvolte nel silenzio. Saluti e auguri sommessi, scambi di sguardi rattristati dalla tragedia che ha colpito venerdì la famiglia Binacchi-Rossi. Il desiderio di bene, di bello, di festa diventa così pesante per chi soffre, è solo, ha un lutto. Crediamo che la vicinanza nei momenti di gioia, come in quelli di tristezza, sia importante".