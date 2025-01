Ieri l’ultimo saluto a Luigi Magnani. Primo titolare del noto ’Antico Bar’

È giunta ieri a Castelnovo Monti la notizia della morte di Luigi Magnani, 88 anni, vecchio proprietario dell’omonimo ‘Antico Bar’ situato in piazza Martiri della Libertà a Castelnovo Monti. Un locale storico che risale all’inizio del secolo scorso e che ha saputo seguire l’evoluzione dei tempi, continuando tutt’oggi ad essere un riferimento. Da anni Magnani abitava a Castelfranco Emilia; a dare la triste notizia la moglie Silvana, i figli Massimo e Marco con Ginetta, i nipoti Alice, Matteo, Lorenzo, Francesco e Martina, le pronipoti, la sorella Franca unitamente ai parenti tutti. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali con partenza dalla Casa Funeraria Terracielo Funeral Home di Modena per la chiesa parrocchiale di Recovato.

Luigi Magnani era nato a Castelnovo Monti nel 1936 e ha frequentato la scuole nel capoluogo montano fino al conseguimento della licenza di avviamento commerciale, collaborando già allora con i familiari nella gestione del ‘bar della piazza di sopra’. Crescendo ha sempre partecipato alla vita politica e sociale del paese. negli anni caldi del dopoguerra e soprattutto negli anni ‘60. Erano anche gli anni della crescita della montagna e proprio con Luigi dietro al banco e sua moglie Silvana ai tavoli, il Bar Magnani ha raggiunto grande notorietà con spettacoli musicali che hanno visto la presenza di personaggi come Johnny Dorelli, Betty Curtis, Nini Rosso e molti altri famosi.

In seguito Magnani si è trasferito con la famiglia a Castelfranco Emilia occupandosi di un’agenzia automobilistica e cambiando completamente attività, ma senza mai abbandonare la sua Castelnovo Monti dove si è recato anche un anno fa a trovare gli amici di sempre. Oltre all’attività imprenditoriale, Luigi e la moglie Silvana sono sempre stati molto attivi anche nel sociale, contribuendo fattivamente alla nascita di diversi centri di aiuto per giovani e a supporto delle famiglie. Sono persino andati in missione a Gerusalemme per accogliere visitatori nei luoghi sacri.

Settimo Baisi