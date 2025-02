Ieri l’ultimo saluto a Ondino Minari: "Ha rivoluzionato il settore edile"

Vasto cordoglio ha destato la scomparsa di Ondino Minari (foto), 87 anni, noto imprenditore, fondatore dell’azienda FiloTecnica, poi diventata Ft di Lentigione di Brescello. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali, dall’ospedale di Guastalla per la chiesa parrocchiale a Lentigione e, infine, per il cimitero locale. In lutto la moglie Laura, i figli Roberto e Ornella, altri parenti. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate al locale asilo parrocchiale. Dall’azienda è stato diffuso un messaggio di ricordo dell’imprenditore scomparso: "Ondino Minari, una presenza costante, formativa e motivazionale, che con infinita esperienza ha cresciuto generazioni di giovani rendendoli parte integrante di un grande progetto imprenditoriale quale è Ft. Grazie a semplici intuizioni ha rivoluzionato negli anni il mondo dell’edilizia trovando soluzioni sempre più performanti per rendere il lavoro in cantiere sempre più a misura d’uomo. Ondino Minari, marito, padre e nonno ma anche figura di riferimento per tutti noi con cui ha creato un rapporto unico, basato su fiducia e rispetto reciproco".