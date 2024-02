Ifoa, focus sulla maternità. Nuovo accordo integrativo

Un accordo integrativo al contratto nazionale ridefinisce opportunità, modalità e tempi di lavoro per conciliare l’occupazione con la vita privata e le necessità familiari di questa. I 270 dipendenti di Ifoa – distribuiti nelle 13 sedi d’Italia, compresa quella centrale di Reggio Emilia – dal prossimo primo marzo potranno contare su un accordo, frutto di una contrattazione siglata da direzione, rappresentanza dei dipendenti e sindacati (Cgil, Cisl, Uil) che vedrà potenziare flessibilità e tutele, oltre a puntare sull’attrazione di nuovi talenti.

"L’accordo non si limita tuttavia a una semplice redistribuzione dell’orario di lavoro, carattere senza dubbio rilevante, ma rappresenta un significativo passo avanti verso la concretizzazione dei concetti di sostenibilità e conciliazione vita-lavoro, minimo comun denominatore per le aziende che vogliono diventare attori di un cambiamento prima culturale e poi sociale ed economico, che le possa rendere al tempo stesso attrattive per nuove risorse e per il mercato – ha spiegato Umberto Lonardoni, direttore di Ifoa –. Il nuovo accordo mira infatti a creare un clima di collaborazione culturale ed economica tra datore di lavoro e dipendenti, ponendo l’attenzione sulla tutela della genitorialità, della famiglia, del benessere psicologico e dell’uguaglianza di genere".

Dunque: introduzione del concetto di flessibilità oraria, incentivazione dello smart working, venerdì pomeriggio non lavorativo e nuove misure di welfare. Accento particolare verrà posto sulla maternità, per poter conciliare il desiderio di famiglia con carriera professionale.

Ifoa è tra i primi ad aver sottoscritto il ’Codice di autodisciplina della maternità’, emanato dal Ministero per le Pari Opportunità a fine 2023. Sarà attivato anche uno sportello psicologico, aperto a tutti i dipendenti, ma particolarmente attento alle mamme che rientrano al lavoro. "Ma c’è sicuramente un motore che accelera questa volontà di cambiamento e di revisione dei modelli lavorativi, una più ampia ragione che trova spiegazione proprio nel mutamento che il mercato del lavoro ha subito negli ultimi anni e in particolare dopo il Covid – ha aggiunto Lonardoni –. Oggi sono cambiati i valori che ci fanno orientare su una carriera professionale piuttosto che su un’altra. Prima di tutto la solidità economica, ma subito dopo arriva un giusto equilibrio tra vita e lavoro, fattore fondamentale per più della metà degli italiani, seguito dalla condivisione dei valori dell’azienda e poi dalla sicurezza". "Nascerà poi la Banca Ore Etico Solidali, che darà la possibilità di donare ore di ferie ai colleghi in gravi situazioni di difficoltà, come previsto dalla normativa vigente – ha detto Donatella Davolio, responsabile risorse umane di Ifoa –. Verranno introdotti requisiti agevolati per la richiesta dell’anticipazione del Tfr e ci sarà sempre più attenzione alle pari opportunità".

Stella Bonfrisco