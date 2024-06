Ifoa, risultato storico: "Ogni anno portiamo al lavoro circa quattromila persone"

L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio Ifoa per l’anno 2023, confermando l’importante ruolo dell’ente nel campo della formazione e dell’occupazione. Il bilancio registra un fatturato di oltre 22 milioni di euro, il più alto nella storia dell’Istituto, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente e un utile ante imposte di quasi 600mila euro. Ifoa, con sede centrale a Reggio Emilia e altre 15 sedi in 7 regioni, conta oggi quasi 300 dipendenti. L’incremento di progetti, esperienze, competenze e relazioni ha permesso di realizzare un fatturato più che raddoppiato in dieci anni.

Risultati di formazione e occupazione

"Nel corso del 2023, con le nostre sedi dislocate in tutta Italia, abbiamo erogato 82.349 ore di formazione, coinvolgendo 41.587 persone, di cui 1.995 giovani che hanno partecipato a corsi specifici per un più facile ingresso nel mondo del lavoro", ha dichiarato il direttore generale Umberto Lonardoni (nella foto); che aggiunge: "I risultati complessivi sono significativi: 3 allievi su 4 al termine della formazione in Ifoa trovano lavoro in azienda". E continua: "Nel 2023 gli operatori di Ifoa hanno assistito oltre 2.500 disoccupati, aiutandoli a trovare un impiego tramite brevi percorsi formativi finanziati sia dal pubblico che dal privato".

Tra questi sono ben 272 i ragazzi con meno di 25 anni che hanno trovato impiego tramite percorsi innovativi di Academy aziendale, assunti prima dell’inizio del corso e che hanno fatto alternanza tra formazione e lavoro, proprio come nel modello duale tedesco, attraverso l’Apprendistato di 1° Livello, tipologia di contratto che a livello nazionale continua a essere fortemente sottoutilizzato (circa 10mila contratti l’anno – fonte Bollettino Adapt sull’apprendistato_ottobre 2023).

Insieme agli Apprendistati di 1° Livello, Ifoa ha attivato nel 2023 anche, e soprattutto, apprendistati di 2° Livello (il modello più conosciuto, rivolto a under 29), per un totale di 12.613 apprendisti formati.

Politiche attive per il lavoro e inclusione digitale: oltre alla formazione Ifoa svolge ormai da anni attività importante di Agenzia per il lavoro, accreditata dalle Regioni in cui è presente e autorizzata dal Ministero del Lavoro per erogare servizi di orientamento, accompagnamento e inserimento lavorativo, come anche in tirocinio e apprendistato professionalizzante. Gli oltre 4mila tirocini formativi attivati hanno visto una conferma con proposta di lavoro per quasi il 50% dei partecipanti, dato ampiamente superiore rispetto ai monitoraggi nazionali di Anpal.

"Il bilancio 2023 ci dimostra chiaramente la capacità di Ifoa: è un’organizzazione che in un anno riesce a portare al lavoro in azienda circa 4mila persone", ha concluso il direttore Lonardoni.