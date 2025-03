Ignacchiti è ovunque. In attacco il biondo che timbra di sinistro

BARDI 6. Scognamillo prima lo grazia da due passi, poi più tardi lo infila senza responsabilità su mischia in area. Smanaccia qualche traversone insidioso nel primo tempo in una giornata nemmeno troppo impegnativa.

SAMPIRISI 6. Una brutta palla persa senza conseguenze in una gara gestita regolarmente e dedicata quasi esclusivamente alla fase difensiva.

MERONI 6,5. L’highlander granata si accascia al 36’ del primo tempo, ma si rialza e colleziona la 28a partita giocata interamente. E ciò che più conta, spadroneggia in area nel gioco aereo.

SOSA 6. Un paio di campanili discutibili ma anche solidità, tempismo e duelli senza esclusione di colpi con Pittarello.

LIBUTTI 6,5. Cassandro? Seck? Nessuno ha vita facile contro il terzino sinistro (adattato), che conferma tutta la predisposizione ed affidabilità del caso.

SERSANTI 6,5. Situm lo tocca duro ad inizio contesa, ma niente paura, arrivano l’ennesima prova a tutto campo ed il solito peso specifico in entrambe le fasi.

REINHART 6,5. Rientra nell’undici dopo 3 giornate, trovando da subito posizione e tempi giusti. Equilibratore irrinunciabile della mediana, da un suo lancio nasce il parziale vantaggio. Ci prova anche in proiezione offensiva ad inizio ripresa. Sul pari del Catanzaro un probabile fallo su di lui al limite dell’area, che forse si attarda troppo a terra.

IGNACCHITI 7. Fa il…Sersanti. E’ ovunque, serve l’assist a Vido per la rete granata, conclude due volte verso la porta, difende e aggredisce. Azzardiamo: la miglior partita in maglia Reggiana.

MARRAS 6,5. Prima da titolare nel 2025. Da urlo il controllo perfetto in corsa nell’azione del gol. Ma anche palle recuperate e gestite con intelligenza ed accelerazioni funzionali. Destinato ad un minutaggio maggiore nell’ultima parte di campionato (23’ st Vergara 5,5. Non va oltre un paio di spunti nel finale di gara, forse condizionato da un problema fisico nell’allenamento di rifinitura).

PORTANOVA 6. Resta un po’ ai margini nella prima fase, poi entra in partita con maggiore continuità dando un buon contributo. Peccato per quel passaggio senza i giri giusti che avrebbe mandato Sersanti in porta (28’ st Girma S.V. Non riesce ad accendersi).

VIDO 7. Sesta da titolare, l’ultima addirittura a fine ottobre contro il Cosenza. Meno di 40 secondi per andare al tiro, respinto di piede da Pigliacelli, poi la giusta freddezza per timbrare di sinistro il sesto centro in campionato. Di livello anche la partecipazione alla manovra. Storie tese con Iemmello, che a fine primo tempo gli rifila una manata uscendo dal campo, e l’arbitro ammonisce entrambi. (22’ st Gondo 6. Discutibile il giallo che gli costerà la squalifica. Spezzone utile al servizio della squadra).

Matteo Genovesi