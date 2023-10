Ignasi Blanch lavora coi ragazzi del Chierici

Ignasi Blanch, da Barcellona a Reggio: il noto artista catalano – già autore di dipinti sul muro di Berlino – donerà a Reggio un mural realizzato insieme agli studenti della IVB del liceo artistico Chierici e ora esposto nell’atrio della scuola.

L’opera – ’La parata del pavone: uniti nella diversità’ coi simboli di Reggio, Matilde di Canossa, i Leoni della chiesa di S. Prospero e il pavone – fa pendant con “Curiosa Meravigliosa”, il lavoro di Joan Fontcuberta, che campeggia sulla facciata dei Musei civici.

Blanch afferma: "Il mural del Chierici, di 3 metri per 2, mi ha permesso di incontrare generazioni giovani di altre culture, dando loro la possibilità di esprimere opinioni, varie diversità, in rapporto con gli altri: una parata di creature, per raccontare se stessi".

Blanch continua: "La mia arte è sociale, vuol avere una ripercussione sulla società, suscitare dibattito, superando stereotipi, pregiudizi, tipologie. Tratto le differenze, la diversità, l’educazione".

L’artista ha illustrato moltissimi libri, le sue opere sono una complessa rete di espressioni, che si materializzano in performance, rappresentazioni teatrali, istallazioni, disegno come sintesi di arte contemporanea.

"Il mio lavoro con i ragazzi del Chierici è all’insegna del tutti diversi, tutti insieme con libertà, donata dall’arte: unico ed indispensabile mezzo di salvezza per il futuro, senza distinzione di categorie, che manifesta le personalità, esprimendo bellezza".

Blanch, responsabile didattico della Escola de la Dona di Barcellona, racconta che dipingere il muro di Berlino è stata na tappa importante della sua vita. Nel ‘90, ha vinto il concorso pubblico di un progetto internazionale, ha potuto rappresentare il suo Paese, l’opera è ancora là, parla d’amore. B

"Sono l’unico artista spagnolo che ha lasciato un’opera così importante sul muro di Berlino, imperitura memoria della Storia. Il dipinto fa da sfondo a foto ricordo, che spesso mi vengono spedite, così ho conosciuto persone interessanti come Olivia Newton John. La mia professione di professore con persone anche adulte è un confronto per l’impegno sociale. Dell’Italia amo Giovanni Bellini, Michelangelo e il Rinascimento".

Ha seguito il lavoro l’artista ed amica Elisa Pellacani, che ha permesso il suo arrivo in Italia. Blanch chiosa: "E’ molto importante incontrare altre civiltà: è un onore donare il mural a Reggio, un grande lusso, integrarsi in un altro patrimonio intellettuale, lascio un po’ della mia arte in un contesto nuovo, segno del mio passaggio per l’Erasmus day, organizzato dalla referente Paola Panciroli e dal dirigente Daniele Corzani, che unisce gli studenti d’Europa in un abbraccio culturale".