Ignora lo stop, la Volante lo insegue: arrestato

Non ha rispettato l’ordine di fermarsi dato dalla volante e ha proseguito a tutta velocità su uno scooter Yamaha T Max, superando i 100 chilometri orari in città e risultando ebbro con un valore di 2,4 grammi al litro. Ed è stato trovato anche con stupefacenti in casa, reato contestato con la recidiva. Un 36enne reggiano è stato arrestato dopo la mezzanotte di ieri per le ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’inseguimento è avvenuto tra le 22 e le 22.30 di giovedì, quando alla guida del ciclomotore il giovane ha ignorato l’ordine della polizia di accostare in via Lungo Crostolo. Avrebbe poi sgommato sulle vie bagnate dalla pioggia e con scarsa illuminazione. Pur inseguito dalla volante avrebbe fatto manovre molto pericolose viaggiando contromano in via Pellico, in viale dei Mille e nella rotonda di via Curie, e facendo inversioni improvvise di marcia. Una volta raggiunto dai poliziotti, si sarebbe opposto all’apertura dello sportello della pantera e dato gomitate e pugni ai colleghi sopraggiunti.

Dalla perquisizione domiciliare, dopo mezzanotte, sono emersi 31 grammi di cocaina, 17 di hashish e 4 di marijuana, bilancini di precisione e ritagli di borse di plastica, materiale tenuto dentro un marsupio sotto un tavolo. Gli si contesta anche la guida in stato di ebbrezza. Il 36enne, assistito dall’avvocato Alessandro Occhinegro, è comparso ieri davanti al giudice Giovanni Ghini per la direttissima, dicendo di avere problemi di dipendenza. Il pubblico ministero ha chiesto l’obbligo di firma e quello di dimora notturna, misure cautelari applicate dal giudice. È stato chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima rinviata ad aprile.

al.cod.