Il 1° marzo Sassari, sfida ’classica’

Assieme alla ripresa degli allenamenti, prevista per oggi, scatteranno anche le prevendite per il primo impegno ufficiale che attende Smith e compagni dopo la pausa per le nazionali. Sabato primo marzo alle 20,45 infatti, arriverà al PalaBigi la Dinamo Sassari che rinnoverà una sfida diventata ormai una grande classica del basket italiano. I tagliandi per il match contro i sardi – che hanno da poco esonerato Markovic promuovendo Bulleri - saranno in vendita attraverso il circuito Vivaticket e nelle rivendite autorizzate e, come di consueto, allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini e in sede (orari nel pezzo qui a fianco). Oltre a questo si ricorda che i botteghini di via Guasco saranno aperti a partire dalle 19,15. Già fissato l’orario anche per la sfida successiva che vedrà i Trapani Sharks arrivare al PalaBigi domenica 9 marzo alle 18,15 (con diretta su D-Max oltre che su Dazn). f.p.