Il 12 in piazza Matilde sarà aperta la sfida alla miglior crostata

Concorso per la migliore crostata di Canossa. La gara tra pasticceri casalinghi si terrà domenica 12 a Ciano, in piazza Matilde, in occasione della Fiera di San Martino; c’è dunque tempo per pensare alla ricetta e fare la spesa. La partecipazione è gratuita e si possono portare fino a tre torte. La base dovrà essere rigorosamente di pasta frolla, il diametro massimo di 28 cm, farcitura e decorazioni a piacere. È obbligatorio indicare la lista completa degli ingredienti. Info: Nuova Proloco di Ciano (3397429850). Le torte, ognuna con il suo numero, saranno esposte e giudicate da una giuria di golosi esperti, che premierà le 10 migliori. Per poi offrire assaggi al pubblico.