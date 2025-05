Il 13 maggio consiglio comunale dedicato a Gazzata. Alleanza Civica: "La viabilità è il tema più urgente"

Dopo l’incontro delle scorse settimane coi residenti di Gazzata, i consiglieri di opposizione di Alleanza Civica di San Martino in Rio avevano presentato richiesta di un consiglio comunale dedicato proprio alle problematiche della frazione. E sono stati accontentati. La giunta comunale ha infatti convocato il consiglio per la serata del 13 maggio, con la possibilità di intervento diretto anche da parte dei cittadini.

I consiglieri Davide Caffagni Maura Catellani Daniele Erbanni puntano soprattutto a un confronto sulla viabilità locale, con massima attenzione al progetto della complanare, progettata da tempo ma non ancora diventata realtà.

Si chiede alla giunta comunale "quale sia lo stato dell’iter tecnico, quale la consistenza dei finanziamenti esistenti, il cronoprogramma del progetto, se siano allo studio e praticabili ipotesi di percorsi o progetti alternativi a quello della complanare che consentano, comunque, di spostare il traffico pesante all’esterno del centro abitato, che resta un tema prioritario per la frazione".

Alleanza Civica propone anche possibili alternative in attesa del completamento del progetto, intervenendo con manutenzione straordinaria su starde come le vie Annegata e Ca Matte, oltre che in via Erbosa e via Gazzata, fino a una pista ciclopedonale verso il cimitero locale.