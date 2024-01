Il 14 gennaio torna la tradizionale sagra di Sant’Antonio

Torna a Casalgrande la sagra di Sant’Antonio con tante iniziative. La disfida di norcini, prodotti tipici, mercato straordinario dell’hobbistica e artigianato a cura di Com.Re, percorso didattico con i pony di Marola, gnocco fritto e vin brulé con alpini ed Ema: sono alcune delle proposte della 13esima edizione della sagra di Sant’Antonio, organizzata dalla Pro Loco il 14 gennaio dalle 9 alle 19 in centro a Casalgrande. "E’ un’edizione importante per la Pro Loco di Casalgrande – dice il presidente Massimo Villano – perché la sagra vede il supporto, tra gli sponsor, del consorzio del Parmigiano Reggiano insieme ad altri marchi delle eccellenze del territorio come Compagnia della Spergola e Confraternita dell’aceto balsamico". Il programma completo degli eventi è riportato sul sito internet della Pro Loco di Casalgrande.

m. b.