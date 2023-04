"Il 18 aprile ’48 fu una seconda Liberazione"

Gabriella Mariani Cerati *

Tra le date importanti che hanno segnato la vicenda politica ed umana del secolo scorso, per gli italiani un posto importante merita la data del 18 Aprile 1948, una data troppo spesso dimenticata. Il 27 Dicembre 1947 viene promulgata la Costituzione italiana e per il 18 Aprile 1948 sono fissate e si svolgono le prime elezioni politiche per la nuova Italia che riparte, dopo le macerie della guerra e lo smarrimento politico del ventennio fascista. Il 18 Aprile 1948 è stato per gli italiani il secondo 25 Aprile, la possibilità di mantenere la libertà e la democrazia che in quel giorno avevano conquistato.

(*) avvocato, già assessore comunale Psdi