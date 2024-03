Il 19enne e il 54enne ancora in Rianimazione

Sono ancora gravi le condizioni dei due feriti sul lavoro. Lotta per la vita sia il 20enne vittima di un infortunio mercoledì, intorno alle 11.30 alla Reggiana Riduttori, nella sede di via Martiri di Marzabotto 7 a San Polo d’Enza, colpito alla testa e al torace da un pesantissimo macchinario. Così anche il 55enne rimasto ferito venerdì scorso (primo marzo) alla Fibrotubi di Bagnolo, dove è esploso un bidone di metallo contentente della colla usata per l’edilizia: un incidente che ha coinvolto ben cinque operai. Restano purtroppo gravi le condizioni di entrambi, ricoverati in Rianimazione al Maggiore di Parma in prognosi riservata. E martedì scorso un altro infortunio sul lavoro ha avuto purtroppo un esito fatale, quando unoperaio ha sfondato un lucernario sul tetto ed è precipitato nel vuoto da un’altezza di sei metri all’interno del capannone, in via Calvi di Coenzo, nel villaggio industriale di Mancasale. È morto in questo modo, sul colpo, il 57enne egiziano Gadel Karim Amin, residente a Reggio (aperto un fascicolo per omicidio colposo). Dopo la caduta mortale, i sindacati hanno proclamato sciopero di due ore nel settore privato nella giornata di mercoledì 6 marzo. Il bilancio è di sette feriti e un morto nell’arco di sei giorni sul solo territorio del Reggiano. "Una mattanza", la definisce la Cisl Emilia Centrale, e chiede di riunire urgentemente il tavolo provinciale per la sicurezza sul lavoro.

c. g.