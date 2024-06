Il 20 luglio la grande festa per celebrare l’olimpionico Giuliano Razzoli

Una grande festa, per celebrare ciò che è stato: senza rimpianti. Coinvolgendo un’intera comunità che lo ha sempre accompagnato e sostenuto. Il prossimo 20 luglio sarà una grande giornata per Giuliano Razzoli, per Razzolo di Villa Minozzo e per tutto l’appennino reggiano. Il campione olimpico di slalom, che ha appena lasciato l’attività agonistica, saluterà infatti ufficialmente il mondo dello sci nella piccola località montana dove ha vissuto sino a pochi mesi fa e dove ha sede l’acetaia di famiglia. Lo farà dal pomeriggio fino a sera inoltrata con un evento aperto a tutti: tifosi, appassionati, semplici cittadini. Attraverso tre tappe che racconteranno il suo cammino sportivo e di vita: "Il Razzo ieri, il Razzo oggi, il Razzo domani". Previsti numerosi stand gastronomici con prodotti tipici reggiani, a partire dall’aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop, del cui consorzio l’ormai ex sciatore è presidente. Tra gli ospiti, sportivi e non, che hanno già confermato la loro presenza: i compagni in Nazionale Elena Curtoni, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Christian Deville e Tommaso Sala. Atteso pure il campionissimo Daniel Yule, dalla Svizzera, e lo storico telecronista Rai Davide Labate. La kermesse gode del sostegno di numerosi enti e sponsor, a partire dal Comune di Villa Minozzo, dalla Provincia, dal Parco Nazionale dell’Appennino Reggiano.

g.g.