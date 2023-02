"Il 2035 è vicino, serve più ricerca L’idrogeno è il futuro dei motori"

"Landi Renzo sono anni che tiene in considerazione i cambiamenti tutti orientati verso una politica sempre più green nelle sue policy, sia dal punto di vista occupazionale, che dal punto di vista delle acquisizioni che da quello, non ultimo, delle nostre strategie finanziarie come l’aumento di capitale che abbiamo deliberato l’anno scorso".

All’indomani della decisione del Parlamento Europeo di spingere ancora più forte sulla fortissima riduzione, per non dire dismissione, delle auto alimentate a benzina e diesel, con la deadline stabilita per il 2035, nessuno meglio di Cristiano Musi, amministratore delegato della Landi Renzo, può fornire un quadro adeguato di come le aziende che operano nel variegato mondo dell’automotive si stanno preparando per questa ulteriore accelerata.

"Innanzitutto vanno evidenziati due fattori. Il primo è che sembra sia stato approvato un ‘ban’ (ossia il divieto, ndr) per i motori a combustione a partire dal 2035, per i veicoli fino a 3.5 tonnellate. Dall’altro emergono anche ulteriori misure di drastiche riduzioni delle emissioni per i camion".

Tutto ciò cosa comporterebbe?

"Che non significa affatto che un veicolo debba essere esclusivamente alimentato a batteria. Oggi è possibile progettare dei veicoli che abbiano una batteria elettrica alimentata da un mix di idrogeno e aria"

E la filosofia che presiede alle strategie della Landi Renzo quali sono?

"Che se io ho una macchina a batteria elettrica, e quell’elettricità viene prodotta ancora col carbone, ecco che improvvisamente tutta la filosofia green non reggerebbe. Inoltre se parliamo di componentistica, i materiali più importanti per assembleare una batteria per un motore elettrico provengono da Cina o Congo, con tutto quello che può comportare a livello geopolitico".

Tuttavia si aprono delle finestre d’opportunità, è così?

"Assolutamente sì. Soprattutto per quanto riguarda l’idrogeno le opportunità che si stanno sviluppando sono molte. PeugeutStellantis, ma anche Renault e Bmw. Tutte stanno progettando auto ad idrogeno. Poi, fortunatamente, come Gruppo Landi siamo presenti in vari mercati, anche fuori dall’Europa, dove si persegue un indirizzo più orientato alla neutralità tecnologica".

Come, per esempio?

"In Cina si parla di idrogeno, in India si punta su idrogeno e biogas, in Usa vi è un atteggiamento molto pragmatico per cui si parla di ‘green auto emission’, dove alcune tipologie di biometano vengono consentite in quanto ‘carbon negative’, ossia a bassissimo impatto in atmosfera. E noi, su questi mercati, fortunatamente ci siamo".

Da un punto di vista occupazionale, per chiudere, che impatto avranno queste decisioni sull’azienda?

"Il Gruppo Landi sta assumendo. Stiamo puntando forte nell’ambito della ricerca e sviluppo, perché, è vero che il 2035 è di là da venire, ma è oggi che ci si prepara ad affrontare questi cambiamenti radicali". Nicola Bonafini