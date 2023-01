Il 22% delle vetrine nell’esagono è vuoto

"Una mappatura scientifica del commercio in centro storico per capire come sostenere le attività". È il lavoro che sta portando avanti l’assessore di competenza Mariafrancesca Sidoli grazie ad uno studio condotto dagli uffici comunali di riferimento insieme ad un dipartimento universitario specializzato su urbanistica e commercio. "L’analisi è cominciata a novembre e si chiuderà a fine mese", spiega la Sidoli. Ma sono già stati raccolti dati significativi. Su 2.700 vetrine nell’esagono (sono presi in considerazione solo quelli al piano terra ed esclusi i locali di somministrazione) il 22% risulta sfitto, soprattutto nella zona di via Roma. "A febbraio partiremo con la messa in campo di strategie – puntualizza l’assessore – Sicuramente questo è uno dei temi sui quali intervenire, specie nella zona di via Roma. Come? Abbiamo delle idee, ma lavoreremo assieme agli stakeholder dopo aver presentato una fotografia precisa. Si può ragionare su tanti aspetti a riguardo, dalle defiscalizzazioni ai bandi per contributi con criteri specifici, fino a nuova imprenditorialità, i temporary store o kit culturali. Ma si può parlare anche di regolamenti, alcuni già esistenti come la copertura anti-degrado delle vetrine sfitte previa sanzione. Ovviamente la nostra competenza è amministrativa, ma ci sono anche soluzioni nazionali come la cedolare secca per incentivare a non lasciare vuoti i negozi".

Interessante anche la varietà della tipologia commerciale: il 37% è rappresentata dai negozi cosiddetti di vicinato, il 12% dall’artigianato, il 13% dai servizi e ‘solo’ il 13% dai locali di somministrazione, concentrati soprattutto nell’area delle piazze, che nell’immaginario comune sembrano essere di più.

Un altro numero sorprende: "Da dicembre 2018 a dicembre 2022 in realtà il saldo tra aperture e chiusure di attività in centro storico è positivo – illustra l’assessora – In quella che è una logica di instabilità commerciale, nonostante la pandemia e ora il caro energia, il tessuto reggiano ha tenuto. E questo è un dato positivo". Per andare ancor più nello specifico della crisi energetica in corso, nei soli mesi di novembre-dicembre, il saldo vede 12 aperture contro 7 chiusure. "Il monitoraggio continuerà proprio per capire l’incidenza dell’era inflazionistica".

Infine una considerazione: "È vero che nel Pnrr non appare la categoria del commercio. Sconfortante? Allargo il raggio della riflessione: la salute del commercio deriva dai interventi mirati a far sì che i privati possano fare investimenti che poi si rivelno fruttuosi. Questo è il compito di un’Amministrazione e noi stiamo cercando, anche attraverso le rigenerazioni urbane, di rendere il centro storico bello e attrattivo. Modelli da seguire? Ne stiamo studiando diversi, dai distretti commerciali di Parma a Bergamo fino a Verona, poi capiremo quali aspetti si adattano meglio al nostro territorio".

Daniele Petrone