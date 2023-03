Il 25 aprile a Casa Cervi con la preside antifascista

La professoressa del liceo Da Vinci di Firenze finita al centro del dibattito per la famosa lettera antifascista, è il volto scelto dall’Istituto Cervi per celebrare il 25 aprile di quest’anno. Sarà lei infatti, probabilmente accompagnata da una delegazione di studenti dello stesso istituto, a partecipare alle celebrazioni del giorno della Liberazione a Gattatico, o nei giorni immediatamente successivi. A comunicarlo è lo stesso Istituto Alcide Cervi, che spiega come "nelle prime ore dopo la lettera aperta agli studenti della dirigente del Liceo Leonardo Da Vinci di Firenze, la presidente Albertina Soliani ha invitato la professoressa Annalisa Savino ad essere a Casa Cervi sul palco del 25 aprile, Festa della Liberazione, per una testimonianza diretta di una scuola democratica, viva, che educa alla consapevolezza e alla vigilanza civile. In una parola, una scuola antifascista. Una scuola libera perché liberata, poco meno di 80 anni fa, dalla dittatura. La prof Savino ha accettato l’invito, da concretizzarsi il 25 aprile stesso o nei giorni immediatamente successivi, si spera accompagnata da una delegazione di studenti del suo Liceo".

Una figura, quella di Savino, finita al centro delle polemiche anche per l’intervento sul tema del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ("La lettera della preside Savino è impropria, non esiste nessun pericolo fascismo"), e quindi destinata a fare discutere. "La speranza è di poter avere a Casa Cervi e in tutto il Paese sempre più testimonianze dei protagonisti della scuola come quelli che abbiamo visto nella piazza di Firenze. Non la preoccupazione contro una minaccia, ma una preoccupazione per la scuola, in favore della scuola e delle generazioni di cittadini italiani e non solo che vi crescono dentro – scrive Andrea Rapini, membro dell’istituto Cervi e professore associato di Storia a Unimore – Ci preoccupa la reazione del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara che, anziché deplorare immediatamente il pestaggio con una dichiarazione chiara, ha censurato la lettera della professoressa Savino arrivando a intimidirla con la minaccia di prendere provvedimenti “se l’atteggiamento dovesse persistere”. Noi speriamo davvero che quell’atteggiamento persista e non mancheremo di essere a fianco di tutti gli insegnanti, di tutti gli studenti, di tutte le donne e gli uomini che cercano di far vivere la Costituzione".