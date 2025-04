Il 25 aprile: iniziative. A Casa Cervi arriva il ’globo’ di Borghi

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, a Casa Cervi l’artista Alfonso Borghi riproduce il notissimo mappamondo, simbolo del desiderio del desiderio di cultura e di conoscere il mondo dei sette fratelli Cervi. L’opera, realizzata in bronzo a cera persa dalla fonderia Merighi di Borgo Panigale, è firmata dall’artista originario di Campegine e noto a livello internazionale.

Borghi ha voluto ispirarsi al mappamondo originale esposto nella stalla per creare una riproduzione che restituisce al trattore il suo significato originario: un simbolo di un mondo senza barriere, antifascista, fondato sulla solidarietà e sulla tolleranza. Il trattore con il mappamondo, uno degli oggetti più rappresentativi della Casa Museo, torna così a raccontare con forza i valori universali della Famiglia Cervi. L’opera si inserisce nel più ampio riallestimento delle sale espositive al piano terra della casa, a cui Borghi ha contribuito anche con tre nuove tele.

Il programma di oggi a Casa Cervi parte con “25 Aprile Young”, alle 10; alle 12 e alle 16 spettacolo di burattini e dalle 13 grande musica con Bandabardò.

Alle 14 gli interventi istituzionali dal palco con Michele De Pascale (presidente Regione) Albertina Soliani (presidente Cervi), i sindaci Alessandro Spanò (Campegine), Daniele Finucci (Gattatico), Marco Massari (Reggio), Michele Guerra (Parma) e Giorgio Zanni (presidente Provincia). Poi di nuovo via alla musica con Cisco (foto), che canterà anche ”Nata il 25 aprile” e “Piccola figlia di Reggio”, dedicata a Genoeffa Cocconi, madre dei sette fratelli Cervi.

Dalle 16, altri interventi istituzionali di Paolo Berizzi, Cristian Sesena (Cgil), Francesca Rispoli (presidente Libera) e in collegamento Gad Lerner, autore, del progetto: “Noi Partigiani” Seguono ancora la musica coi 99 Posse e le testimonianze dal palco di Flora Monti (staffetta partigiana), Fulvio Poli (ufficio tutela cultura), Kiranjit Kaur (consigliere comunale Novellara) ed Emma Ruzon (presidente consulta studenti ateneo Padova) Alle 18.30 musica d’eccezione col concerto di Vinicio Capossela, poi DJ set Resistente a cura di Mark Bee. Infine, Marco Damilano e la diretta serale da Casa Cervi per il programma Rai ’Ora e sempre Resistenza’.

A Reggio città la commemorazione dell’80° anniversario della Liberazione si aprirà alle 10,15 con la Messa celebrata nella Basilica della Ghiara in suffragio dei Caduti.

Dopo il corteo lungo la via Emilia e la deposizione delle Corone ai monumenti alla Resistenza e ai Caduti in piazza della Vittoria, alle 11,15 sono previsti gli interventi in piazza Martiri del 7 Luglio del sindaco Marco Massari e del presidente dell’Anpi Ermete Fiaccadori in rappresentanza delle associazioni partigiane.

La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche della Filarmonica Città del Tricolore.