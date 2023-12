Il 25 in musica: Capossela a Taneto. Benny Benassi all’Italghisa

Domani alle 22,30 al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, si rinnova la tradizione con il concerto di Vinicio Capossela (foto), con il suo carico di doni e sorprese musicali per un Natale scintillante. Tra le sorprese annunciate la presenza di Alberto Morselli, già nei Modena City Ramblers, invitato per rendere omaggio a Shane MacGowan dei Pogues, morto lo scorso 30 novembre e autore della celebre "Fairytale of New York", diventata nel tempo un brano classico del periodo natalizio. "Con la scomparsa dell’inverno, con la cosiddetta ’Terra Santa’ che sperimenta nuovi e rinnovati orrori, in un mondo sempre più diviso… stringiamoci nel bene rifugio del nostro abbraccio per ritrovare forza, voce e musica", il messaggio di Capossela. Prima e dopo il concerto in programma il dj set di Marco Pipitone.

Mentre all’Italghisa, a Reggio, la serata di Natale vede protagonista Benny Benassi, il dj di fama internazionale ancora una volta impegnato ’in casa’ in occasione delle festività. Ad aprire la serata le selezioni musicali di Constatin, Nicola Schenetti e Squ4re.