Il 26 aprile apre il cantiere della Rocca

Al via a Scandiano il cantiere della Rocca dei Boiardo. La prossima settimana inizieranno i lavori da 2,6 milioni di euro, già finanziati grazie a risorse dello Stato, per la ristrutturazione del monumento simbolo scandianese che diventerà in futuro il museo della città. "Il 26 aprile incomincia ufficialmente il cantiere di consolidamento statico e restauro conservativo – dice l’assessore ai lavori pubblici Claudio Pedroni –. La Rocca, al termine degli interventi, sarà restituita ai cittadini per mostre, attività ed eventi che saranno programmati all’interno dell’edificio storico".

Sono due gli stralci affidati in un’unica gara. Il primo riguarda restauri, consolidamenti, opere strutturali e impiantistiche concernenti il recupero dell’atrio di ingresso allo scalone d’onore (futura reception-biglietteria), la ‘chiostrina’ con ascensore che collegherà tutti i livelli della Rocca e i servizi igienici al piano terra. Al piano nobile sono previsti il completamento dei lavori di restauro e il recupero degli ambienti ubicati intorno alla corte vecchia e di quelli del fronte sud.

Nel secondo stralcio saranno invece realizzati lavori (restauri, opere edili, opere strutturali e impiantistiche) inerenti il recupero delle sale contigue al piano nobile poste nell’ala ovest della rocca e pure l’esecuzione della nuova scala interna che collegherà i vari livelli dal lato nord. Dalla parte opposta ed est saranno interessati alcuni locali di servizio e la loggia verso il giardino.

La fase di allestimento museale partirà al termine dei lavori. "Sono molto soddisfatto per l’inizio dei lavori della Rocca – sottolinea l’assessore Pedroni –. Si tratta del compimento di un’opera importante, strategica di questa amministrazione".

All’inizio di dicembre la giunta comunale di Scandiano aveva deliberato la chiusura al pubblico della Rocca dei Boiardo. Il sindaco Matteo Nasciuti aveva spiegato che la Rocca, attraverso questo intervento, avrà "nuova vita e ne verrà valorizzata la vocazione museale. E’ un patrimonio a cui teniamo moltissimo e con sacrificio dovremo abituarci a vederla chiusa per il tempo necessario al ripristino. Un sacrificio che faremo volentieri per vederla ancora più bella e fruibile per tutti".

Il primo cittadino di Scandiano, riferendosi all’attesa operazione, aveva rimarcato che è l’inizio di una "pagina nuova per la nostra Rocca che abbiamo fortemente voluto nonostante i tanti passaggi che ne hanno rallentato l’iter".

Matteo Barca