Il 26 la biciclettata antifascista

Anche il Comune di Casalgrande celebra gli 80 anni del 25 aprile. Molte le iniziative previste. Si inizierà oggi alle 17 con il laboratorio creativo ‘Memoria in fiore’ in biblioteca Sognalibro. Si proseguirà il 23 aprile: alle 18 alla sala espositiva ‘Gino Strada’ sarà inaugurata la mostra ‘I soldati che dissero di No. Storie di deportazione a Reggio Emilia’. Il 24, alle 10, al teatro De André, l’amministrazione offrirà a 258 alunni dell’istituto comprensivo di Casalgrande lo spettacolo teatrale ‘Nelly. Qualcuno d’Emilia’. Il 25 aprile cerimonia alle 10 in piazza Martiri della Libertà. Il 26 aprile ci sarà la biciclettata antifascista. Si partirà alle 9 da via Rio Rocca 7 dove è a dimora la prima pietra d’inciampo dedicata a Dannunzio Ferioli e da lì si svilupperà un viaggio a tappe della memoria per concludersi al Parco Amarcord con un ‘Pic-Nic Resistente’ offerto dal gruppo alpini di Casalgrande.

m. b.