Il 31 si fa festa anche a Poviglio

Si aggiunge anche il centro storico di Poviglio fra i paesi che organizzano feste pubbliche per attendere in compagnia l’arrivo dell’anno nuovo.

Una novità in programma in piazza Umberto I a Poviglio la sera del 31 dicembre dalle 22 col meglio della musica da discoteca degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, con i dj Ezio Ferroni e Robby Menox (nella foto) in consolle, accompagnati da Oresta Carpi (Tantra Ibiza).

L’ingresso è gratuito e libero a tutti. Feste di San Silvestro pure in piazza Prampolini a Reggio con lo show ispirato all’Orlando Furioso, in crociera sul Po sulla motonave Stradivari con partenza dal pontile di Boretto (tel. 335-5293930), fino alla Ciaspolata di Capodanno a Febbio di Villa Minozzo.

Da ricordare anche il falò del Vecchione, dalle 18 in centro a Castelnovo Sotto, organizzato dalla locale associazione Al Castlein.