Il 44° Rally dell’Appennino Tosi-Rusce, sfida a tutto gas

È tutto pronto per il quarantaquattresimo rally dell’Appennino Reggiano, terzo round della Coppa Rally di zona 6. Tanta attesa per una sfida stellare a cui sono iscritti settantadue equipaggi in totale: prestati dalla serie IRC e dal Campionato Italiano Assoluto Rally, vi sono "nomi" che lotteranno per il successo, a partire dal vincitore del 2024, Gianluca Tosi, in coppia con Del Barba.

Forte anche della bella performance ottenuta al recente "Rally del Taro", il driver di Carpineti partirà per il bis ma sulla sua strada troverà un motivato Antonio Rusce, in coppia con Gabriele Zanni, che invece l’albo d’oro lo ha firmato nel 2017. Il pilota di Rubiera è pure lui in un momento di grande forma, avendo corso le ultime gare del "tricolore" con grande forza tra i piloti privati. L’edizione del 2024 venne vinta, appunto, dai locali Tosi-Del Barba, davanti a Rusce-Zanni e Razzini-Marcomini, per un podio tutto firmato Skoda.

Saranno di nuovo due, le giornate interessate all’evento, con Castelnovo Monti e anche Carpineti i cuori pulsanti della gara. Si parte oggi con lo shakedown per tutti i partecipanti in località Villaberza per una lunghezza di 2,57 km dalle ore 12:30 alle ore 16:30, poi ci sarà la pubblicazione dell’ordine di partenza alle 17:00, il briefing Briefing a Felina alle 17:30 è la cerimonia di apertura con la partenza della prima vettura in piazza Martiri della Libertà a Castelnovo alle ore 20:01, per concludersi con il riordino notturno in Piazza della Repubblica a Carpineti.

La sfida vera e propria interesserà l’intera giornata di domenica 22, con uscita dal riordino alle 9 da Carpineti e arrivo alle 17,55 sempre a Castelnovo, ma in Via Roma. Carpineti inoltre sarà interessata dai riordini, da quello notturno tra i due giorni, agli altri due della domenica mentre il Parco di Assistenza sarà nella Zona Industriale di Felina.

Per quanto riguarda la presenza del pubblico, sono previste ampie fasce di distanza dal percorso di gara, appositamente delineate, nelle quali è interdetta la presenza di spettatori. Al primo posto, infatti, deve esserci sempre la sicurezza, sia per i piloti che per le persone che intendono assistere all’evento, per cui l’organizzazione raccomanda tutti coloro che saranno ad assistere alla competizione di seguire con attenzione le prescrizioni emesse dalla Prefettura e rispettare scrupolosamente le indicazioni che verranno impartite dalle forze dell’ordine e dagli ufficiali di gara in servizio. Inoltre le strade interessate dalla manifestazione sportiva saranno, ovviamente, interdetta alla normale circolazione stradale e si invitano gli interessati a consultare il sito del comune di Castelnovo Monti e quello di Maremma corse, organizzatrice dell’evento.

Cesare Corbelli