Il 51enne Valter Zangari in carcere a Montecchio: era prestanome di Grande Aracri

I carabinieri hanno arrestato Valter Zangari, calabrese di 51 anni, che, per l’antimafia di Bologna, dal gennaio 2011 al mese di dicembre 2012 avrebbe gestito due "società cartiere" come prestanome. Sarebbe in sostanza uno degli uomini che aiutavano la cosca Grande Aracri tramite la "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". Zangari, residente a Montecchio, a causa di problemi economici, avrebbe accettato di intestarsi le ditte Trasmoter srl e Star Gres, quest’ultima controllata dall’imprenditore Giuseppe Pino Giglio, anch’egli montecchiese, diventato poi il superpentito dell’inchiesta Aemilia. Nell’ambito del processo Aemilia, Zangari era stato condannato dalla Corte di Appello di Bologna a 2 anni e 2 mesi, condanna diventata definitiva nel 2022 ma il 51enne aveva fatto istanza per l’affidamento in prova ai servizi sociali, e l’ordine di carcerazione era stato sospeso. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna il 21 settembre ha però rigettato l’istanza. Per questo motivo, l’Ufficio Esecuzioni Penali l’11 ottobre ha ripristinato l’ordine e i carabinieri lo hanno eseguito, portando lo in carcere. Al 51enne inoltre sono state inflitte varie pene accessorie tra cui l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per 1 anno; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per 5 anni, e interdizione dagli Uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per 6 mesi.

f.c.