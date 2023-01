Il 6 gennaio bimbi al teatro Bismantova a seguire ’La Pastora’

Per la tradizionale "Befana in teatro", ad animare il giorno dell’Epifania domani alle 17, al teatro Bismantova, sarà "La Pastora" di e con Ilaria Gelmi. Protagonisti di questa storia di solidarietà sono un uomo e una donna incinta, senza soldi, che devono raggiungere, per via di un censimento, il paese dove lui è nato. A raccontarla è una pastora che, vedendo il bimbo appena nato in una stalla al freddo, torna a casa a prendere un sacco di lana. Il l’aiuteranno a farla arrivare al bimbo di nome Gesù.