Il 6 ottobre si alza il sipario ’Bozzoli’, un monologo a due voci

Il Centro Teatrale MaMiMò presenta "Primavere": la nuova Stagione del Piccolo Orologio, che ha deciso di farsi in tre. Tre sono infatti le anime che si intrecciano nel novero delle proposte che il cartellone presenta.

"Il primo percorso, Fioriture MaMiMò, è una collezione delle produzioni più recenti della Compagnia e delle novità 202324 – spiega Angela Ruozzi, curatrice della Stagione. - Il secondo, Petali d’Autrice, presenta opere attraverso lo sguardo femminile. Con il terzo percorso, Germogli Emergenti presentiamo invece lavori che si inseriscono nel costante impegno di MaMiMò nei confronti delle giovani formazioni".

Sarà lo spettacolo "Bozzoli" ad alzare il sipario sulla nuova stagione venerdì 6 ottobre. Silvia Torri e Rita Giacobazzi portano sul palco di via Massenet un monologo a due voci.

Torna nel secondo appuntamento della rassegna, "Bosh", di Spk Teatro, in cartellone venerdì 13 e sabato 14 ottobre. Da mercoledì 25 a domenica 29 ottobre sarà la volta di Patria – Il Paese di Caino e Abele, con la drammaturgia di Fabio Banfo e la regia di Giacomo Ferraù. Da venerdì 10 a domenica 12 novembre, farà il suo ritorno sul palcoscenico del Piccolo Orologio "House we left", nato dall’incontro tra Cecilia Di Donato e Domenica 3 dicembre va in scena "La vertigine della lista", di e con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Lorenzo De Simone, Laura Valli. Ritorna Lady Grey, tratto dal testo di Will Eno, in scena da mercoledì 13 dicembre a domenica 17 dicembre, con la regia di Marco Macceri. Inaugurerà l’anno nuovo, da venerdì 5 a domenica 7 gennaio, "Questi pochi centimetri di terra". Dal sogno ad un futuro dai tratti surreali: venerdì 19 e sabato 20 gennaio Teatro Libero di Palermo presenta "A numbers", con la regia di Luca Mazzone.

A febbraio debutta "La pietra" la nuova produzione del Centro Teatrale MaMiMò, da venerdì 26 a domenica 28 gennaio e da mercoledì 31. Venerdì 16 febbraio è la volta di "Raccontami di domani", scritto e diretto da César Brie. Vera Dalla Pasqua e Rossella Guidotti in "Stelle Nere", di Fabio Banfo, con Cecilia Di Donato è in scena da mercoledì 21 a domenica 25 febbraio.

Teresa Ludovico è poi la regista di "Barabba", sul palcoscenico di via Massenet sabato 16 e domenica 17 marzo, mentre "La decapitazione di Marco Gualco" è venerdì 22 marzo. "Illiberis, fiaba per un padre mai nato" è un’utopia incentrata su un tema del calo delle nascite (sabato 23 marzo).

Segue domenica 24 marzo "Con grande sprezzo del ridicolo!" Diretta da Filippo Paolasini e "La semplicità ingannata", sabato 6 aprile, di e con Marta Cuscunà.

Info e cartellone completo su www.mamimo.it

Stella Bonfrisco